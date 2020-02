PSG : L'anniversaire de Neymar, Tuchel est accusé !

Dans : PSG.

La fête d'anniversaire de Neymar, qui aura lieu dimanche, provoque bien des réactions. Et la majorité des commentaires n'est pas très sympathique avec la star brésilienne du Paris Saint-Germain.

Si vous n’avez pas reçu votre carton d’invitation c’est probablement trop tard, vous ne serez pas invité dimanche soir au Yoyo pour célébrer, tout en blanc, l’anniversaire de Neymar. Contre toute attente, le joueur du PSG et de la Seleçao a finalement bien mis en place une fête alors que la presse brésilienne avait affirmé que cette année Neymar avait décidé de faire profil bas. Forcément, cette célébration intervient au moment où le calendrier du Paris Saint-Germain est très intense, au point même de faire tousser Thomas Tuchel. Alors, au moment d’évoquer cette fête de Neymar, Jean-Michel Larqué estime qu’elle retire toute crédibilité à l’entraîneur allemand du Paris SG.

L’ancien footballeur, qui a été joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, estime que Thomas Tuchel passe pour un rigolo dans cette histoire. « La fête de Neymar, ça ne m’embête pas, chacun fait ce qu’il veut avec ses fesses et le reste. Qu’ils soient tous en blanc, ça va être magnifique, il n’y a pas de problème de ce côté-là. J’avais cru qu’il allait faire l’impasse sur cette fête ou que son anniversaire allait être plus discret, on n’a pas oublié les béquilles rouges de l’an passé. Mais ce qui me gêne c’est qu’il va inviter un gars qui va avoir une indigestion pour avoir avalé autant de couleuvres. Il n’y a pas aussi longtemps que cela, Thomas Tuchel se plaignait des matchs à 21h (...) Monsieur Tuchel s’est plaint de beaucoup de choses ces derniers temps, mais notamment de cela. La soirée va commencer à 23h et à 2h du matin, tout le monde s’en va, mais pas pour se coucher. C’est le moment où les boites ouvrent, la nuit aussi va être blanche. Et je sais que certains joueurs n’ont pas besoin de l’anniversaire de Neymar pour passer une nuit blanche. Mais quelle est la crédibilité de Thomas Tuchel, qui va être invité et qui il y a 10 jours pestait contre les horaires des matches à 21h ? C’est se moquer du monde. Neymar est sur un nuage, il domine son sujet de la tête et des épaules, mais j’espère qu’il en fera autant contre le Borussia Dortmund », prévient, sur RMC, Jean-Michel Larqué, qui ne sera visiblement pas de la fête organisée par Neymar. Dommage, on aurait aimé voir cela, mais visiblement le Brésilien du PSG n'y a pas pensé.