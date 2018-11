PSG : Les Parisiens en ont-ils trop fait ? Le Guen hausse le ton

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Vainqueur de son match de Ligue des Champions contre Liverpool (2-1) mardi, le Paris Saint-Germain a réalisé une excellente opération.

Grâce à ce succès, les hommes de Thomas Tuchel sont maîtres de leur destin. Autrement dit, les Parisiens ne sont pas encore qualifiés, contrairement à ce que l’on pourrait croire au vu de leurs célébrations. Les coéquipiers de Neymar ont longuement fêté la victoire avec le Parc des Princes, quitte à en faire un peu trop aux yeux de certains spécialistes également surpris par l’image forte entre Thiago Silva et Marquinhos. Pas de quoi étonner Paul Le Guen, qui comprend la joie et le soulagement du PSG.

« C’est un match assez conforme à ce qu’on s’attendait. Les fulgurances de Paris qui étaient exceptionnelles, un manque d’intensité sur la durée car ils ont souffert en deuxième période… Mais on a surtout parlé du supplément d’âme que le PSG devait avoir, a commenté l’ancien entraîneur parisien sur la chaîne L’Equipe. On a vu des attitudes très encourageantes ! Marquinhos et Thiago Silva qui bombent le torse, ce n’était pas du cinéma ni de la comm’ ! C’étaient des vraies sensations et ça c’est très encourageant ! » D'autant que l'ancien joueur de la Roma est un habitué de ce genre de célébrations.