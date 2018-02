PSG : Les joueurs du PSG n'étaient pas « bourrés en boîte à 5h du mat »

Dans : PSG, Ligue 1.

L'anniversaire commun d'Edinson Cavani et Angel di Maria, jeudi dans un restaurant parisien, a de nouveau fait parler, notamment parce que Yuri Berchiche s'est blessé au lendemain de cette petite fête où il s'était visiblement encore bien amusé. Alors que certains ont critiqué cette initiative des footballeurs du Paris Saint-Germain, rappelant que l'anniversaire de Neymar n'avait pas eu l'effet escompté contre le Real Madrid, Ali Benarbia estime que tout cela est quand même une tempête dans un verre d'eau.

« Avant, quand les joueurs sortaient, on n'en parlait pas autant. Maintenant, le moindre fait ou geste d’un joueur du PSG, on en parle beaucoup pour rien. Ce n’est pas en sortant jusqu’à minuit, minuit et quart, ils n’étaient pas en boîte de nuit jusqu’à 5h du matin à se saouler. Moi je sortais tout le temps, pas à la veille d’un match, mais après oui », explique l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui ne tient donc pas rigueur de cette fête en pleine semaine des footballeurs du PSG avant le double match contre l'Olympique de Marseille.