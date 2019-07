PSG : Les détails de la signature d'Abdou Diallo

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Pendant que tout le monde regarde ce qu’il se passe autour de Neymar, Leonardo a bouclé une recrue dans la plus grande discrétion.

Ce dimanche, les confirmations pleuvent sur le recrutement à venir d’Abdou Diallo, capitaine de l’équipe de France espoirs qui souhaitait une belle porte de sortie à Dortmund. Cela tombe bien, le PSG cherchait un défenseur central pour l’axe gauche, et son arrivée pourrait ainsi chambouler les cartes. Pour convaincre le club de la Ruhr de céder son défenseur central, Nasser Al-Khelaïfi a du lâcher 30 ME selon les informations, avec des bonus éventuels en cas de bonnes performances individuelles et collectives.

L’international espoir, qui n’avait pas pu disputer l’Euro le mois dernier en raison d’une opération subie à la fin de la saison, passera sa visite médicale lundi ou mardi, et signera dans la foulée un contrat de cinq ans avec le PSG, marquant ainsi son retour dans une formation française lui qui a été formée en partie à l’AS Monaco. A 23 ans, le natif de Tours connaît ainsi un impressionnant rebond, lui qui avait évolué à Zulte-Waregem, avant d’être cédé par Monaco à Mayence, puis de gravir les échelons en Allemagne du côté de Dortmund.