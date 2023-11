Le PSG fait peur, Marquinhos hérite d’un terrible surnom

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Blessé pour le prochain match du PSG, Marquinhos manquera tout de même à une défense parisienne bien fébrile depuis le début de la saison. Le capitane brésilien y est pour quelque chose, lui qui ne rassure personne selon Eric Blanc.

Le PSG a repris le chemin de l’entrainement avec un groupe loin d’être complet. Entre les joueurs partis aux quatre coins du globe, Luis Enrique sait que le match de reprise prévu vendredi soir contre Monaco se fera avec les moyens du bord. Surtout que plusieurs joueurs sont revenus blessés, et ne pourront pas aider le club de la capitale lors des prochains matchs. C’est bien évidemment le cas de Warren Zaïre-Emery, qui a fêté sa première sélection avec un but et une blessure à la cheville dans la foulée, pour plusieurs semaines d’absence. Mais c’est aussi le cas de Marquinhos, touché à la cuisse face à l’Argentine et qui revient du Brésil avec une indisponibilité pour au moins quelques jours, probablement plus.

Marquinhos fait trembler la défense du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Un problème aux yeux d’Eric Blanc, le chroniqueur de La Chaine L’Equipe, pour qui l’absence du Brésilien est préjudiciable dans un secteur où absolument personne n’est rassurant. Même le capitaine du PSG est de toute façon pointé du doigt, au sein d’une défense qui inquiète beaucoup le journaliste. Et Marquinhos d’hériter d’une comparaison peu flatteuse et guère inspirée sur le fait qu’il tremblait désormais avec le ballon dans les pieds lors des relances. « Ce qui me fait peur, c’est la banquette arrière du PSG. Franchement, elle fait peur. Elle est aussi épaisse qu’un sandwich SNCF. Skriniar, on le tanne, tu peux mettre Hernandez ou Mukiele. Mais Kimpembe n’est pas là, et Marquinhos ne me donne aucune garantie. A la limite, dans la surface de réparation, c’est Parkinson, il tremble de partout et il fait peur à ses partenaires. Marquinhos aujourd’hui, c’est quand même gênant, surtout quand on sait qu’il est capitaine », a balancé Eric Blanc, qui voit la défense du PSG comme un gros problème. Bien plus important qu’au milieu de terrain, où Warren Zaïre-Emery pourra être remplacé par Lee, Ruiz voire Soler pour les prochaines échéances.