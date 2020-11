PSG : Les choix bizarres de Tuchel ? Kimpembe évite le buzz

Dans : PSG.

Alors qu'il a été recruté pour évoluer au poste de milieu défensif, Danilo Pereira est souvent utilisé en défense centrale par Thomas Tuchel, une situation qui interroge.

Prêté par le FC Porto, Danilo Pereira n'imaginait certainement pas vivre des premiers mois si compliqués au PSG. Alors qu'il est considéré comme un numéro 6 performant depuis de nombreuses années, Thomas Tuchel préfère l'utiliser dans l'axe de la défense, faisant jouer Marquinhos à sa place dans l'entrejeu. Les performances de l'international portugais sont de ce fait bien inférieures à ce qui était attendu, ce qui lui vaut notamment les violentes critiques de Pierre Ménès. Alors que tous les observateurs s'accordent à trouver le choix tactique du coach du PSG étrange, la question a été posée à Presnel Kimpembe dans Telefoot ce dimanche.

« Avec qui je préfère jouer en défense ? Moi, je n'ai pas de préférence. C'est le coach qui aligne son équipe. On est à la disposition du coach et on respecte ses choix. S'il met Dani (Danilo) dans l'axe, ce sera Dani, s'il met Marqui (Marquinhos), ce sera Marqui, s'il met Sergio Rico, ce sera Sergio Rico... Il faut pouvoir s'adapter et on continue comme ça » a répondu le vice-capitaine du PSG. À l'approche d'un rendez-vous capital en Ligue des Champions face à Leipzig, le défenseur parisien n'a sans doute pas voulu rajouter de l'huile sur le feu avec une nouvelle polémique dans les médias. Malgré tout, les choix tactiques de Thomas Tuchel semblent de plus en plus peser sur le vestiaire parisien, au moment où le club s'apprête à entrer dans une période décisive pour la suite de sa saison.