PSG : Danilo est « horrible et pathétique », il dénonce ce bug

Recruté par Leonardo en toute fin de mercato, Danilo Pereira a bien du mal à trouver ses repères au Paris Saint-Germain. Et les critiques pleuvent sur le joueur portugais.

La venue de Danilo au PSG a provoqué un premier débat puisque Thomas Tuchel a décidé de placer l’international portugais en défense et a repositionné Marquinhos en milieu de terrain, estimant que le joueur prêté à Paris par le FC Porto était « un défenseur plus qu’un milieu », ce qui a surpris pas mal de monde. Mais quoi qu’il en soit, Danilo Pereira a bien du mal à se montrer sous son meilleur niveau avec le Paris Saint-Germain et cela a encore été le cas vendredi face à Monaco. L’international portugais de 29 ans n’apporte pas la solidité que Thomas Tuchel attendait, et les critiques sont nombreuses au sujet de ce renfort censé apporter un plus à l’épine dorsale du PSG.

A quelques jours du choc de Ligue des champions entre Paris et Leipzig, Pierre Ménès s’est lâché à l’encontre de Danilo, dont il pense clairement qu’il n’a strictement rien à faire au PSG. « Danilo, c’est un train de marchandise, c’est horrible. Déjà je l’avais trouvé pathétique avec le Portugal contre l’équipe de France, mais contre Monaco c’est affreux », a lancé, lors du CFC, le consultant de Canal+, qui se demande comment Leonardo a pu penser que Danilo était utile au Paris Saint-Germain. Prêté jusqu'à la fin de saison au PSG, le joueur portugais a encore quelques mois pour essayer de changer cette mauvaise impression laissée depuis le début de saison, et cela même si son positionnement n'a pas aidé à son intégration.