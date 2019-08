PSG : Leonardo vient passer de la pommade à Neymar en Chine

Dans : PSG, Mercato.

Les choses sérieuses commencent pour le Paris Saint-Germain, qui va disputer son premier match officiel de la saison.

Ce samedi à 13h30, le champion de France affrontera le Stade Rennais pour le Trophée des Champions. Mais aussi pour prendre sa revanche après la finale de la Coupe de France perdue contre les Rouge et Noir la saison dernière. Sur le terrain, au bord de la pelouse ou en tribunes, tous les Parisiens seront donc au rendez-vous, y compris Leonardo. En effet, le directeur sportif a rejoint le groupe ce vendredi en Chine. Son arrivée était annoncée quelques jours plus tôt, mais le dirigeant aurait été bloqué en Europe à cause de certains dossiers du mercato.

On imagine que le transfert d’Idrissa Gueye en fait partie, le milieu sénégalais ayant signé son contrat en début de semaine. Quoi qu’il en soit, Leonardo sera bien là pour cette rencontre déjà importante, et pour s’entretenir avec Neymar. C’est du moins la version de la presse catalane, persuadée que le DS profitera de son séjour pour tenter de convaincre son compatriote brésilien, que l’entraîneur Thomas Tuchel et ses hommes sont déjà en train d’amadouer. Suffisant pour lui faire oublier le FC Barcelone ?