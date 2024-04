PSG ‍: Quatre joueurs virés, Luis Campos fait le ménage

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Une fois de plus, le mercato estival promet d’être agité au PSG, où de nombreux joueurs sont candidats au départ. Pour quatre d’entre eux, Luis Campos a d’ores et déjà tranché.

Un départ est plus que jamais à l’ordre du jour pour Kylian Mbappé, mais la star du Paris Saint-Germain ne sera pas le seul à quitter la capitale française dans les prochaines semaines. Comme c’est régulièrement le cas au mercato estival, les mouvements devraient être nombreux au PSG, dans le sens des arrivées bien sûr car la priorité sera de renforcer l’effectif à la disposition de Luis Enrique, mais également dans le sens des départs. A en croire les informations du compte insider PSG Inside Actus, quatre joueurs de l’effectif professionnel sont quasiment certains de faire leurs valises lors du prochain mercato.

Il s’agit de Carlos Soler, Keylor Navas, Layvin Kurzawa et Nordi Mukiele, lesquels n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique dans l’optique de la saison à venir. Au-delà de ces quatre joueurs, ceux qui vont revenir de prêt ne sont pas non plus amenés à rester. Gharbi, Housny, Dagba, Ekitike, Lavallé ou encore Lemina seront donc eux aussi placés sur le marché des transferts. En revanche, deux surprises sont possibles, elles concernent Renato Sanches et Juan Bernat, actuellement prêtés à l’AS Roma et au Benfica Lisbonne.

Le mercato estival sera très agité au PSG

Leurs émoluments sont très importants et leur fragilité physique n’incite plus les clubs à miser sur eux, raison pour laquelle le PSG pourrait les conserver dans leur effectif en espérant qu’ils se refassent une santé et que Luis Enrique puisse compter sur eux la saison prochaine. Enfin, le champion de France en titre mène actuellement une réflexion sur l’avenir de plusieurs joueurs dont le rendement ne satisfait pas pleinement Luis Enrique. Parmi eux : Marquinhos, Kang-in Lee, Fabian Ruiz, Kolo Muani et Asensio. Mais à ce jour, la tendance n’est pas à un départ pour tous ces joueurs, qui font toujours partie intégrante du projet parisien, malgré des prestations en dent de scie. Une chose est certaine, personne n’est jugé comme intransférable et le mercato estival sera animé au PSG en 2024.