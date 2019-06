PSG : Leonardo veut cette pépite au mercato, c'est 50 ME cash !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Durant sa première expérience au Paris Saint-Germain, Leonardo a brillé dans son rôle de dénicheur de talents.

Le meilleur exemple : Marco Verratti, toujours au club plus de six ans plus tard. Proche d’effectuer son grand retour dans la capitale française, Leonardo a visiblement la volonté de refaire un coup similaire. Le Brésilien, qui dispose de réseaux importants en Italie, apprécie notamment le profil de Nicolo Barella, l’international transalpin évoluant à Cagliari. Tandis qu’il voulait déjà le recruter quand il était à Milan, Leonardo aurait toujours un œil sur le dossier selon la Gazzetta dello Sport.

Le probable futur directeur sportif du PSG aurait même promis à Tommaso Giulini, président du club de Gagliari, qu’il allait faire une offre dès lors qu’il sera en poste à Paris. Reste que dans ce dossier, deux clubs ont un temps d’avance : l’Inter Milan, mais surtout le Milan AC. Le club lombard aurait par ailleurs d’ores et déjà l’accord du joueur sur la base d’un contrat de cinq ans. Reste à voir si les Rossoneri sont disposés à lâcher 50 ME pour recruter Barella, la somme exigée par Cagliari dans ce dossier. Un montant important qui pourrait également être un frein pour Paris, dont la priorité à ce poste demeure Allan.