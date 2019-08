PSG : Leonardo veut bien Dybala après Neymar, en voici la preuve

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Foot Europeen.

Ces derniers jours, le potentiel départ de Neymar a clairement pris du plomb dans l’aile du côté du Paris Saint-Germain.

Même si l’attaquant de 27 ans a toujours envie de quitter le club de la capitale, il se fait un peu à l’idée de rester une saison de plus. Tout simplement parce que les clubs intéressés par son recrutement, à savoir le Barça, le Real et la Juve, n’ont pas les moyens de répondre aux attentes élevées de Paris (au moins 222 millions d’euros en cash ou en joueurs). Malgré tout, et sachant que tout est possible dans le monde du mercato, la formation francilienne continue de plancher sur le potentiel successeur du Ney. Et la piste menant à Paulo Dybala est toujours la plus chaude. Poussé dehors par Turin, l'international argentin aurait pu signer à Manchester United ou à Tottenham cet été, mais les Anglais ont buté sur ses droits d’image.

Selon Calcio Mercato, Leonardo est au courant de ce problème-là et ferait tout son possible pour le résoudre au plus vite. Dans l’objectif de trouver un éventuel accord, le directeur sportif parisien a déjà contacté l’ancien agent du joueur de 25 ans, qui détient ses droits d'image, pour en savoir plus sur cette situation. Si jamais l’Argentin venait à être transféré au PSG, le club parisien souhaiterait acquérir ces fameux droits avant de les transmettre ensuite à sa famille. Une preuve de plus montrant que Paris travaille bel et bien sur l’après-Neymar.