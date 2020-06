PSG : Leonardo va tout régler au mercato, Pierre Ménès le certifie

Dans : PSG.

A l’issue de la saison, le PSG va perdre deux défenseurs centraux de grande qualité, à savoir Thiago Silva et Tanguy Kouassi.

L’international brésilien ne sera pas prolongé par le Paris Saint-Germain tandis que le jeune espoir français a refusé de signer son premier contrat professionnel en faveur de son club formateur. Pour le champion de France en titre, le recrutement d’un défenseur central apparaît désormais comme une priorité lors du mercato estival. Un constat validé par Pierre Ménès, très élogieux envers Presnel Kimpembe mais qui estime logiquement que malgré la fiabilité du champion du monde, notamment en Ligue des Champions, il est indispensable pour Paris de compter un troisième défenseur central de très haut niveau afin de concurrencer Kimpembe et bien sûr Marquinhos.

Une recrue impérative en défense

« Paris va-t-il devoir recruter en défense centrale ? L’inconstance de Kimpembe en coupe d’Europe ne me saute pas aux yeux, à moins qu’on ait vraiment la mauvaise foi de lui amputer la main contre Manchester United. Sinon, il a fait des très bons matchs en coupe d’Europe, contre le Borussia, face au Barça de Messi… C’est un faux procès qu’on lui fait. Le problème, ce n’est pas tant que Thiago Silva s’en aille, c’est aussi que Tanguy Kouassi a refusé de signer au PSG. Donc cela fait deux défenseurs centraux qui quittent le club, une valeur sûre et un très prometteur. C’est certain, il va falloir recruter un défenseur au mercato. Il va y avoir du recrutement. Gouverner c’est prévoir, j’ai du mal à prévoir que tout cela n’était pas prévu par Leonardo » a commenté Pierre Ménès dans sa pastille digitale Pierrot Face Cam sur les réseaux sociaux. Reste maintenant à voir quel défenseur central sera l’heureux élu alors que ces dernières heures, le nom du Lillois Gabriel est ressorti du chapeau.