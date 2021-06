PSG : Leonardo tente le nouveau coup de l'été au mercato

Dans : PSG.

Pour acheter ou faire venir des joueurs, Leonardo arrive souvent à trouver les mots et les moyens financiers.

Il a déjà fait quelques miracles, notamment quand il s’agissait de se faire prêter Mauro Icardi, ou Moise Kean plus récemment. L’arrivée de l’Italien, assez discrète après une saison manquée à Everton, n’avait pas forcément suscité un grand enthousiasme. Mais les performances de l’ancien prodige de la Juventus ont mis tout le monde d’accord au PSG. Au point de clairement faire regretter de ne pas avoir mis d’option d’achat sur ce prêt. Surtout que l’Italien veut à tout prix rester à Paris, où il se sent bien, et où il sait que Mauricio Pochettino peut lui donner du temps de jeu dans une équipe à très gros objectif, s’il parvient à être efficace. Le Paris SG a donc bien l’intention de tenter sa chance pour récupérer Kean, mais encore une fois par un biais détourné.

Selon l’expert mercato Fabrizio Romano, Leonardo attend sagement l’arrivée du nouveau manager d’Everton, suite au départ express de Carlo Ancelotti pour le Real Madrid. Dès que les choses se mettront en place au sein du club de Liverpool, le directeur sportif du Paris SG a prévu de passer à l’action. Non pas pour demander un transfert définitive de l’Italien, mais pour se placer afin de récupérer un nouveau prêt. Une demande osée sachant que tout le monde sait que le Paris SG a été plutôt convaincu par Moise Kean, et est dans le même temps prêt à mette de grosses sommes d’argent pour se renforcer, comme pour Achraf Hakimi. Nul doute que, si Leonardo parvient à obtenir un nouveau prêt, il placera une option d’achat ce coup-ci, même si Everton risque de voir venir le dirigeant parisien de très loin dans ce dossier.