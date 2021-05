PSG : Moise Kean à tout prix, c’est un non catégorique

Dans : PSG.

Prêté sans option d’achat par Everton, Moise Kean, malgré une nette baisse de régime ces derniers mois, a convaincu le Paris Saint-Germain de négocier son transfert définitif. Mais le club de la capitale n’étant pas prêt à miser une fortune sur l’Italien, les discussions s’annoncent difficiles.

Contrairement à son compatriote Alessandro Florenzi, prêté avec option d’achat par la Roma, Moise Kean a mis tout le monde d’accord au Paris Saint-Germain. L’attaquant prêté par Everton a montré en première partie de saison qu’il méritait sa place dans l’effectif parisien. Sa puissance et son efficacité complètent parfaitement la vista de Neymar et la vitesse de Kylian Mbappé. C’est pourquoi Leonardo n’a pas perdu de temps sur ce dossier.

D’après le quotidien régional Le Parisien, le directeur sportif du PSG est entré en contact avec les Toffees pour le transfert définitif de Moise Kean, dont le prêt n’est pas assorti d’une option d’achat. Le problème, c’est que la direction anglaise, qui a évidemment suivi les bonnes performances de son joueur dans la capitale française, ne compte pas brader un élément recruté pour 27,5 millions d’euros (+ 2,5 millions d’euros de bonus). Et de son côté, le PSG n’a pas l’intention de faire des folies sur cette transaction. Il faut dire que le champion de France en titre a d’autres dépenses prévues cet été, notamment afin d’attirer des latéraux et un milieu de terrain.

Kean veut rester à Paris

De plus, même s’ils ont rapidement été séduits par les qualités de l’Italien, les dirigeants peuvent douter de son état de forme. Moise Kean a été victime du Covid-19 début mars et depuis, sa condition physique est nettement inférieure et cela se ressent dans son rendement sur le terrain. L’ancien joueur de la Juventus Turin souffrirait-il d’un Covid long ? En tout cas, le PSG n’est pas inquiet ni refroidi par sa méforme, à condition de payer un prix adapté au marché actuel pour l’attaquant annoncé épanoui et désireux de rester à Paris.