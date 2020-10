PSG : La bombe du mercato, c'est Danilo Pereira

Dans : PSG.

Leonardo a remis ça. Mis dos au mur dans les derniers instants du mercato, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a fait signer trois joueurs en 24 heures, tout en conservant le mystère total sur l’identité des élus jusqu’au dernier moment.

Et en plus de cela, le Brésilien n’a pas pris n’importe qui. Même si on peut lui reprocher de ne pas avoir recruté un défenseur central supplémentaire, le milieu de terrain du PSG a pris une toute autre ampleur dans cette dernière ligne droite. Notamment avec la venue de Danilo Pereira, capitaine du FC Porto, taulier de la sélection portugaise, et qui va être un joueur avec un impact fort dans l’entrejeu pour Dominique Sévérac.

« La grande satisfaction de ce mercato c’est Danilo Pereira. Le PSG cherchait une sentinelle depuis des années, depuis Thiago Motta. Là Leonardo a trouvé un vrai spécialiste du poste. C’est la seule recrue qui peut changer un peu le décor. Il peut amener le PSG à jouer en 4-3-3 parce que c’est la logique de son poste et de ses qualités. Il a 29 ans, il n’a joué qu’à Porto entre guillemets, il n’a pas été désiré par les plus grands clubs. Est-ce que c’est une limite ? Je ne crois pas. Il est très fort dans l’impact et techniquement. Il y a une idée reçue qui dit qu’il ne serait pas très à l’aise avec ses pieds, et bien non, ce n’est pas le cas. Danilo Pereira c’est une super recrue », a expliqué le journaliste du Parisien, qui sait saliver les supporters parisiens, qui imaginent déjà le nouveau visage de leur équipe avec une sentinelle devant la défense capable de ratisser et de relancer, tout en donnant une dimension physique qui manquait au PSG.