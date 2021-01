PSG : Leonardo fixe le prix de Draxler au mercato

Dans : PSG.

Remplaçant contre Saint-Etienne mercredi soir, Julian Draxler ne sera pas retenu par le Paris Saint-Germain cet hiver en cas de belle proposition.

Et pour cause, l’international allemand sera en fin de contrat en juin prochain. En toute logique, le PSG ne crachera donc pas sur un transfert durant le mercato hivernal. Ces derniers mois, le départ de Julian Draxler est régulièrement évoqué mais jusqu’à présent, aucun prix n’avait réellement filtré. Ce jeudi, le journal AS fait le point sur le dossier Julian Draxler, et dévoile les exigences du Paris Saint-Germain dans ce dossier. A en croire les informations du média espagnol, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont fixé à 20 ME le prix de l’ancien meneur de jeu de Wolfsburg.

Une somme importante au vu du manque de rythme de l’Allemand et de sa situation contractuelle, qui pourrait sans doute être revue à la baisse si le PSG trouvait un club capable d’assumer le salaire colossal de Julian Draxler. Toujours selon le média madrilène, deux candidats se détachent dans le dossier du natif de Gladbeck. En quête de renfort pour poursuivre sa remontada au classement de Premier League, Arsenal a manifesté par l’intermédiaire de son entraîneur Mikel Arteta. Le coach d’Arsenal, qui était intéressé par Houssem Aouar cet été, souhaite toujours recruter un milieu de terrain au profil technique. Julian Draxler coche toutes les cases, à condition bien sûr qu’il soit épargné par les pépins physiques. En Allemagne, le Bayer Leverkusen est également intéressé par le profil du joueur du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si les Gunners et le Bayer seront en mesure de convaincre financièrement un Julian Draxler très à l’aise au PSG, et qui pourrait tranquillement attendre la fin de son contrat à Paris cet été avant de choisir lui-même son futur club.