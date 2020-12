PSG : Draxler vendu 10 ME au mercato ? Leonardo pousse

Dans : PSG.

Alors que le mercato hivernal ouvrira bientôt ses portes pour la nouvelle année 2021, le Paris Saint-Germain va chercher à se défaire de certains boulets…

Avec la future arrivée de Mauricio Pochettino sur son banc de touche, le club de la capitale va connaître une petite révolution. Comme à chaque changement d’entraîneur, les compteurs vont être remis à zéro dans l’effectif parisien, et ce dès la reprise de l’entraînement, prévue le 3 janvier prochain. Mais une chose est sûre, l’ancien coach de Tottenham ne comptera pas sur Julian Draxler, un joueur que Thomas Tuchel avait fini par mettre de côté en 2020. Auteur de neuf matchs cette saison, pour deux buts et une passe décisive en Ligue 1, l'international allemand sera en fin de contrat en juin. Si le joueur de 27 ans espère encore prolonger son bail à Paris, malgré un temps de famélique, Leonardo, lui, veut se défaire de Draxler au plus vite.

Recruté contre un chèque de 36 millions d’euros en provenance de Wolfsburg en 2017, l’ancienne pépite du football allemand pourrait filer à l’anglaise en janvier. En effet, selon La Gazzetta dello Sport, il serait courtisé par Leeds, l’équipe de Marcelo Bielsa en Premier League. À la recherche de temps de jeu en vue de l’Euro 2021, Draxler pourrait saisir cette opportunité. De quoi ravir le PSG, qui espère récupérer 10 millions d’euros dans cette affaire. Outre le cas Draxler, Leonardo va également chercher à vendre d’autres joueurs pendant le prochain mercato, histoire de renflouer les caisses de son club, bien vides à cause de la crise du Covid-19...