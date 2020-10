PSG : Leonardo et Tuchel ont tué le mercato, Al-Khelaïfi doit trancher

Dans : PSG.

Agacé par les critiques de Thomas Tuchel sur sa gestion et sur l’effectif, le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo a sèchement recadré son entraîneur. Dans ces conditions, on voit mal comment les deux hommes peuvent poursuivre leur collaboration.

Lorsque Leonardo passe en zone mixte après une rencontre, c’est souvent pour envoyer un message bien préparé. Cette fois, le tacle était adressé à Thomas Tuchel qui a osé critiquer sa gestion des contrats ainsi que la profondeur de son effectif. « On n’a pas aimé la déclaration de Tuchel, a réagi le directeur sportif du Paris Saint-Germain vendredi. Le club n’a pas aimé et, personnellement, je n’ai pas aimé. S’il décide de rester, il doit respecter la politique sportive et les règles internes. » Il sera désormais difficile de démentir des tensions entre les deux hommes qui, selon Geoffroy Garétier, nuisent au mercato du club francilien. D’où son appel au président Nasser Al-Khelaïfi.

« Je ne suis même pas sûr que l’un des deux sera encore au club en fin de saison, a prévenu le journaliste sur le plateau du Late Football Club. Dans un grand club, je n’ai jamais vu un directeur sportif et un entraîneur se parler de cette manière. Ils montrent clairement qu’ils sont en guerre ouverte ! Ça n’existe pas ailleurs ça. Quand c’est comme ça, il y en a un des deux qui part. Peut-être que le PSG est en train de préparer le départ de l’un ou de l’autre ? Je ne sais pas… À relativement court terme. Tuchel peut partir, Leonardo aussi. C’est aussi pour ça que le mercato de Paris n’avance pas. Il y a trop de mésententes au sein du club. À cause de ça, le PSG a perdu beaucoup de temps sur certains dossiers… » Nul doute qu’une mise au point aura lieu en interne.