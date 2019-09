PSG : Leonardo est un génie, le feuilleton Neymar le prouve

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Durant tout l’été, les états d’âme de Neymar et les stratégies du FC Barcelone pour le recruter ont donné mal à la tête des supporters du Paris Saint-Germain. Heureusement, les fans du champion de France en titre ont pu compter sur un patron inflexible dans ce dossier en la personne de Leonardo, dont le come-back cet été a fait l’unanimité. Auprès des supporters bien évidemment mais également auprès de certains anciens joueurs du club comme Raï, lequel a vanté les mérites de son ami Leonardo dans les colonnes du Parisien.

« C’est quelqu’un qui adore les défis, qui s’est préparé pour ça, et qui a l’expérience. C’est lui qui a démarré ce projet à un moment encore plus difficile (de 2011 à 2013). Il partait de zéro. Une fois qu’il a quitté le club, on s’est rendu compte que ce qu’il avait construit en très peu de temps était incroyable. Il est la personne idéale pour revenir à un moment différent. Je suis confiant et sûr qu’il va avoir de bons résultats. Ce qu’il a fait au début du projet, il peut le refaire. Le dossier Neymar n’était pas facile à gérer. Quand on regarde ce qui se met en place, on peut croire qu’il a bien fait les choses, qu’il y a un bon avenir devant le PSG » a loué un Raï absolument dithyrambique au sujet de Leonardo, le vrai patron du Paris Saint-Germain.