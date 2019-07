PSG : Leonardo enterre cette piste d'Henrique au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Le Paris Saint-Germain recherche depuis plus d’un an le joueur parfait au poste de milieu défensif. Cet été forcément, ce dossier sera encore une fois la priorité de l’état-major parisien et en premier lieu de Leonardo. L’ancien directeur sportif, Antero Henrique, avait fait du milieu napolitain Allan sa cible n°1. Mais à en croire les informations obtenues par Le Parisien, ce dossier a été rangé au placard par le champion de France en titre. Et pour cause, ni Thomas Tuchel ni Leonardo ne font du roc de Naples leur priorité estivale afin de renforcer l’entrejeu parisien…

« Paris a-t-il changé de braquet dans sa quête d'un numéro 6 ? Tuchel militerait toujours pour Gueye (Everton) ou Weigl (Dortmund). Leonardo possède, lui, ses propres idées et, in fine, il réalisera la synthèse entre les vœux de l'entraîneur, ses pistes à lui et celle menant à Allan, dont il ne serait pas un partisan farouche. Milinković-Savić est régulièrement annoncé au PSG mais la Lazio dément catégoriquement et la piste n'est pas jugée très chaude à Paris » indique le quotidien francilien, pour qui la piste Allan est donc au point mort, et pourrait bien définitivement tomber à l’eau rapidement. Car le joueur a sans doute la volonté d’être fixé, et de ne pas attendre éternellement le PSG.