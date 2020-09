PSG : Leonardo en panique, il tente un hold-up au mercato

Dans : PSG.

En raison des longues absences de Juan Bernat et de Layvin Kurzawa, le Paris Saint-Germain pense à recruter un latéral gauche. Une ancienne piste pourrait être réactivée, avec un gros retard sur la concurrence.

Le recrutement d’un latéral gauche n’était pas prévu au programme du Paris Saint-Germain. Depuis la surprenante prolongation de Layvin Kurzawa cet été, le club de la capitale se pensait suffisamment armé pour ranger ce dossier. Mais ça, c’était avant la suspension de l’ancien Monégasque pour six matchs après les incidents du Classique, et la grave blessure au genou de Juan Bernat qui ne rejouera plus avant 2021. De quoi inciter (ou contraindre) Leonardo à repartir à la recherche d’un renfort, le jeune Mitchel Bakker ayant clairement montré ses limites. Dans l’urgence, le directeur sportif a donc réactivé une piste déjà étudiée par le passé, à savoir celle menant à Alex Telles (27 ans).

En effet, le média portugais O Jogo voit de nouveau le champion de France sur les traces du Brésilien également convoité par l’Atlético Madrid et Manchester United. Voilà une sacrée concurrence pour le Paris Saint-Germain. D’autant que de son côté, la radio RMC indique que le latéral gauche du FC Porto, sous contrat jusqu’en 2021, vient de trouver un accord avec le Red Devils sur un bail de cinq ans. Le cador de Premier League doit encore s’entendre avec les Dragons mais possède une réelle longueur d’avance pour ce défenseur au profil offensif, comme le prouvent ses 11 buts et 8 passes décisives en championnat la saison dernière.