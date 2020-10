PSG : Leonardo dit non au duo Mbappé-Griezmann !

Dans : PSG.

Le prochain mercato du PSG promet des surprises, l’avenir des stars Kylian Mbappé et Neymar étant totalement incertain.

Et pour cause, les deux joueurs seront en fin de contrat en 2022 et pour l’heure, rien ne laisse présager qu’ils souhaitent prolonger. Fort logiquement, le Paris Saint-Germain anticipe le scénario catastrophe dans lequel Neymar et Kylian Mbappé réclameraient à être vendus lors du prochain mercato. En Espagne, les noms de Cristiano Ronaldo et d’Antoine Griezmann ont d’ores et déjà filtré. En ce qui concerne le Français du Barça, il s’agit d’une réelle piste selon Eduardo Inda, patron du média OK-Diario. « Le PSG l’adore, et je pense qu’il serait d’accord pour rejoindre Paris dès le mois de janvier » lâchait le journaliste espagnol lundi soir à la télévision.

Mbappé ou Griezmann, ce sera l'un ou l'autre au PSG

En réalité, tout n’est pas aussi facile que cela et le Paris Saint-Germain devra faire bien plus que simplement claquer des doigts pour s’attacher les services du natif de Mâcon. A en croire les informations de Diario GOL, qui apporte quelques éléments supplémentaires dans ce dossier, il y a en fait peu de chances qu’Antoine Griezmann débarque au Paris Saint-Germain, si Kylian Mbappé n’est pas vendu. Autrement dit, Leonardo songe à l’ancien attaquant de l’Atlético de Madrid uniquement pour compenser un éventuel départ de Mbappé. L’association des deux hommes n’étant pas une franche réussite en Equipe de France, le Paris Saint-Germain n’a visiblement aucune intention de les faire évoluer ensemble dans la capitale tricolore. Reste maintenant à voir si la piste Antoine Griezmann pourrait prendre de l’épaisseur en cas de départ de Neymar, et si Kylian Mbappé venait à rester. A vrai dire, ce scénario n’est pas imaginé par le média espagnol…