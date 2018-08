PSG : Leonardo détruit toutes les rumeurs sur Rabiot au Milan AC !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Depuis quelques jours, et après la fin des rumeurs sur son possible départ au FC Barcelone, c'est du côté du Milan AC qu'a été envoyé Adrien Rabiot, alors que le milieu de terrain du Paris SG entame sa dernière année de contrat avec le club de la capitale. Et il a même été dit que Leonardo avait fait dimanche l'aller-retour à Paris afin de rencontrer au choix soit Nasser Al-Khelaifi, soit Véronique Rabiot, afin de parler d'un possible transfert du joueur formé au PSG.

Mais, ce lundi, présent en conférence de presse à l'occasion du grand retour de Paolo Maldini au sein du club milanais, Leonardo a balayé tout cela d'un revers de la main. « Il n’y a pas eu de rencontre. Je le connais bien et je le suis de près depuis son premier contrat professionnel au PSG. Mais il n’y a aucun contact », a fait savoir l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain revenu désormais dans l'encadrement du Milan AC. Les choses ont le mérite d'être claires, Leonardo ayant pour le reste joué cartes sur table sur le mercato de la formation lombarde.