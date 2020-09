PSG : Leonardo alerté, déjà trop d'erreurs au mercato

Dans : PSG.

Le mois de septembre va être chaud au PSG, car si le club parisien veut retrouver la finale de la prochaine Ligue des Champions, il devra clairement compléter son effectif.

Les stars sont toujours au rendez-vous et ont déjà assuré qu’elles seraient de la partie en 2020-2021. Mais pour le reste, l’effectif est tout de même à sacrément peaufiner avec les départs en masse pendant l’été, que ce soit chez les joueurs en fin de contrat ou les jeunes promesses du club francilien. Avec des moyens limités, Leonardo va devoir recruter à des postes où le besoin est réel. Il va falloir payer pour rattraper donc les erreurs de ces derniers mois pour Denis Balbir, qui ne comprend pas que le PSG ne change pas de politique sportive.

« Personnellement, mes plus gros doutes sont sur le mercato. On a laissé filer Thomas Meunier sans trop savoir pourquoi alors qu'il aurait été bien utile face au Bayern Munich en finale de C1. On laisse partir Thiago Silva, on laisse partir de très bons jeunes formés au club. On dit qu'on n'a pas d'argent pour recruter mais si on compte déjà sur un effectif qui fourmille de grands noms. Les jeunes savent qu'ils auront difficilement leur chance et qu'ils peuvent partir, la direction ne fait rien pour les retenir car il faut faire la place au stars. Des stars qui ne répondent pas présentes quand on les attend en finale de Ligue des Champions... Au PSG, rien ne change. On joue toujours la même musique. C'est un cercle vicieux », a pesté l’ancien commentateur de M6 dans sa chronique sur butfootballclub.fr. Une vive critique malgré des résultats jamais vus la saison passée même si en effet, il y a beaucoup de points à travailler pour Leonardo en ce mois de septembre.