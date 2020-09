PSG : Mbappé, Neymar, Messi à Paris, Leonardo fait des annonces

Dans : PSG.

Présent sur le plateau du Canal Football Club dimanche, Leonardo en a profité pour faire un énorme point sur le mercato estival du Paris Saint-Germain.

Même si le PSG a déjà déboursé 56 millions d’euros sur ce marché des transferts pour recruter Icardi et Rico, deux joueurs en prêt la saison passée, le vrai mercato va bientôt commencer. En quête d’un défenseur central, d’un latéral droit, d’un milieu défensif et d’un attaquant, Paris planche sur de nombreux dossiers à la fois. Au four et au moulin aux côtés de Thomas Tuchel, Leonardo veut logiquement le meilleur pour son PSG d’ici au 5 octobre prochain. Mais pour mener à bien toutes ses missions, le directeur sportif devra être malin et économe.

« Tous les clubs ont besoin de vendre pour acheter. Il y a aussi le Fair-Play Financier. Mais on a besoin de vendre, oui. On a déjà fait notre investissement sur un attaquant, avec Icardi. Puis, il faut être un peu créatif. Des recrues ? C’est l’idée, on a des priorités. On a un mois pour le faire. Mbappé espère ‘de bonnes recrues’ ? Il le dit parce qu’on pense la même chose. Bien sûr qu’on en veut, on est ambitieux. Mais il faut faire avec certaines choses. Il y a des postes dont on a besoin, comme un latéral droit. Le départ de Thiago Silva ? On a parlé au dernier moment. La décision, comme pour Cavani, n’était pas facile. La décision était prise en mars pour l’aspect financier et le fait de changer de génération. Puis il y a eu d’autres choses. Le semestre après Dortmund a été excellent. On a un très bon groupe, il y a eu l’envie de le maintenir. Mais Thiago Silva allait déjà à Chelsea. Des joueurs français ? Il y a l’idée autour de cela, mais on cherche aussi à ce qu’il ne parte pas de France. Camavinga ? Il y a un grand prix. C’est une chose à regarder. Aouar ? Je ne fais pas le mercato ici (rires). On regarde le marché français. On ne va pas prendre 10 joueurs. On peut aussi faire des échanges, ce qui n’est pas facile en France. On a beaucoup d’idées. Si on a pensé à Messi ? Aujourd’hui, c’est forcément compliqué. Mais quand on dit que Messi va partir, on se demande forcément si c’est possible. Si Messi finit à Paris, c’est fort. Les contrats de Mbappé et Neymar ? Bien sûr que l’on veut continuer avec eux. Tout est clair pour tout le monde. Après, il s’agit de trouver le bon moment. C’est une chance d’avoir deux joueurs comme dans une même équipe. On a les deux meilleurs du monde après Messi et Cristiano Ronaldo. C’est énorme. Un risque pour Mbappé ? Il peut y avoir une réflexion, mais il y a beaucoup de bonnes choses à Paris. Je pense que le PSG va être présent dans les années à venir », a détaillé, sur Canal+, Leonardo, qui sait que l’avenir du nouveau cycle du PSG est entre ses mains durant ce mercato estival.