PSG : Leonardo à fond sur Ndombele ?

Désireux de renforcer son milieu de terrain l’été prochain, le PSG piste Pogba ou encore Kessié mais également Ndombele.

Le Paris Saint-Germain multiplie les pistes pour renforcer son milieu de terrain l’été prochain. Le club de la capitale a conscience qu’il reste déficient dans ce secteur de jeu par rapport aux meilleures équipes européennes et Leonardo, qui a déjà recruté Georginio Wijnaldum l’été dernier, souhaite y remédier. Comme indiqué mardi, le PSG cible deux joueurs en fin de contrat en juin prochain : Franck Kessié (AC Milan) et Paul Pogba (Manchester United). Mais à en croire les informations relayées par AS, un autre international français est dans le viseur du Paris Saint-Germain en la personne de Tanguy Ndombele, lequel n’est plus du tout en odeur de sainteté à Tottenham, où le courant ne passe pas avec le nouveau manager Antonio Conte.

Le PSG toujours intéressé par Ndombele

Le média dévoile que le départ de Tanguy Ndombele est possible dès le mercato hivernal mais du côté du Paris Saint-Germain, on est plutôt focalisé sur une possible arrivée de l’international français l’été prochain. En manque de temps de jeu à Tottenham, où il ne s’est jamais vraiment imposé malgré quelques bonnes périodes, Tanguy Ndombele est surveillé par le PSG depuis de longs mois. Avant même sa signature chez les Spurs pour 60 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyonnais, le natif de Longjumeau avait été associé au Paris SG. Finalement, le club de la capitale n’avait pas franchi le pas et avait refusé de s’aligner sur les exigences XXL de l’OL à l’époque. Quelques années plus tard, l’opportunité est belle pour le PSG de récupérer Tanguy Ndombele à des conditions financières bien plus avantageuses. Au vu de sa situation d’échec chez les Spurs, le Français est maintenant très loin de valoir les 60 millions d’euros que Tottenham avait déboursé pour le recruter. Une véritable aubaine pour le Paris SG ?