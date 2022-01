Pogba et Kessié au PSG, la folle idée !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très actif l’été dernier, le PSG sera de nouveau un acteur majeur du mercato en juillet et août prochain. Et plusieurs dossiers sont déjà très chauds…

La priorité absolue du Paris Saint-Germain est bien sûr de conserver Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le club de la capitale au mois de juin. Pour l’heure, l’attaquant du PSG n’a toujours rendu sa décision au sujet de son avenir. Mais les dirigeants parisiens n’attendent pas la réponse de Kylian Mbappé les bras croisés et travaillent par ailleurs sur d’autres dossiers. En attaque, mais pas seulement. A en croire les informations obtenues par Julien Laurens, journaliste pour RMC et ESPN, le Paris Saint-Germain a par exemple l’ambition de muscler son milieu de terrain l’été prochain. Et deux joueurs de calibre international, en fin de contrat en juin 2022, sont dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Pogba toujours ciblé par le PSG

Absent depuis début novembre, Paul Pogba était de retour à l'entraînement aujourd'hui ! 🇫🇷 ⛏️ pic.twitter.com/jqiahOwpM2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 17, 2022

Le premier est -sans surprise- Paul Pogba. Sur courant alternatif à Manchester United, l’international français vit une saison délicate, plombée par les blessures. Malgré son physique capricieux, le champion du monde 2018 reste une cible de premier choix pour le Paris Saint-Germain selon ESPN, qui dévoile que des contacts ont été noués récemment entre le vice-champion de France en titre et l’entourage de Paul Pogba. L’été dernier, Pogba et le PSG avaient déjà discuté d’un possible transfert mais les exigences de Manchester United, qui réclamait près de 50 millions d’euros pour un joueur à qui il ne restait qu’un an de contrat, avaient finalement refroidi les dirigeants du Paris SG. Dans l’optique de cet été, les exigences de Manchester United ne seront plus un frein puisque le joueur sera en fin de contrat.

Un intérêt aussi pour Kessié

Un autre dossier occupe Leonardo depuis quelques semaines pour renforcer le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, il mène à Franck Kessié. En effet, ESPN dévoile que le Paris SG a également noué des contacts avec l’international ivoirien de l’AC Milan, lequel arrive également en fin de contrat en juin 2022. Véritable taulier du club lombard, Franck Kessié a un profil plus défensif que Paul Pogba et son impact physique ne ferait pas de mal au PSG, qui en a parfois manqué dans certains gros matchs de Ligue des Champions. C’est pour cela que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi verraient d’un très bon œil la signature de Kessié, bien que la concurrence soit rude dans ce dossier avec de nombreux clubs de Premier League également à l’affût. C’est par exemple le cas de Tottenham ou encore de Manchester United et de Chelsea. Reste maintenant à voir lesquelles de ces pistes le Paris SG parviendra à conclure l’été prochain…