PSG-Lens, une grève touche Canal+, 59 minutes de galère !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Un mouvement social au sein d'une société qui travaille sur les matchs de rugby et de Ligue 1 pour Canal+ va impacter la diffusion des 14 premières minutes du match PSG-Lens. Le match sera cependant donné comme prévu par la chaîne cryptée.

Les téléspectateurs amateur de rugby ont eu une drôle de surprise ce samedi à 15h puisque pendant les 14 premières minutes le match du Top 14 entre le Racing et Bègles-Bordeaux, qui se jouait à Bollaert, ils n'ont eu droit qu'à un plan large réalisé par une caméra située au milieu du terrain. Canal+ a annoncé que cela n'était pas du tout lié à un souci technique, mais à un mouvement de grève chez AMP Visual TV, qui est le principal prestataire de la chaîne lors des diffusions sportives. Les salariés grévistes ont décidé de ne pas travailler pendant 59 minutes, soit 45 minutes avant le coup d'envoi, donc l'essentiel de la présentation, et durant les 14 premières minutes des matchs. « Ce mouvement social, nous sommes désolés, vous le revivrez tout autour des pelouses du Top 14 et de Ligue 1 ce week-end. Les équipe de Canal+ vont trouver des solutions pour pouvoir s’adapter et avoir les meilleures conditions de diffusion », a indiqué le journaliste de la chaîne cryptée. Ce mouvement de la CGT avait été annoncé dès vendredi, et il n'a rien à voir avec la réforme des retraites, mais porte sur des revendications salariales.

#Audiovisuel Le @SpiacCgt et le @SNRT_CGT_AV appellent les https://t.co/NA6IWJEARP à un débrayage de 59 minutes sur l’ensemble des prestations

assurées par @ampvisualtv ce week-end.



Que ce soit sur les plateaux ou dans les stades. pic.twitter.com/Tml5tAIVyQ — CGT SPECTACLE (@cgt_spectacle) April 14, 2023

Pour le match de Ligue 1 entre le PSG et Lens, l'arbitre devra probablement se passer de la VAR qui est en effet réalisé par les équipes d'AMP Visual TV, il n'y aura pas non plus de ralentis et autres habillages spécifiques. Ce mouvement va continuer durant la totalité du week-end, mais on ne sait pas encore si cela impactera la totalité des rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2, même si cela est à craindre. Après 14 minutes, la diffusion reprendra comme si de rien n'était. Du côté de Canal+ on va cependant tout faire pour que cela se voit le moins possible, même si forcément cela ne sera pas simple compte tenu des énormes moyens techniques déployé par AMP Visual.