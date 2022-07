PSG : Leandro Paredes et Paris, le divorce est proche

Dans : PSG.

Leandro Paredes n'est pas certain de continuer l'aventure au PSG. L'international argentin est courtisé en Serie A, où la Juve lui fait les yeux doux.

Annoncé sur le départ depuis maintenant plusieurs mois, Leandro Paredes n'a jamais semblé aussi proche de quitter le PSG. L'ancien joueur du Zenith n'entre pas forcément dans les plans de Christophe Galtier, désireux de renforcer le milieu de terrain du club de la capitale avec d'autres éléments. S'il n'est pas poussé vers la sortie, le PSG ne s'opposera pas au départ de Paredes. Encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'écurie francilienne, l'Argentin est estimé à près de 30 millions d'euros par Paris. Pas négligeable quand on sait que le PSG doit faire des ventes afin d'équilibrer ses comptes sur le marché des transferts. S'il est un élément important dans le vestiaire du PSG, Paredes n'est apparemment pas opposé à un départ des champions de France.

Paredes adore la Juve

C'est en tout cas ce que nous apprend la Gazzetta dello Sport ces dernières heures. Pour le média italien, Paredes apprécie beaucoup l'intérêt de la Juventus Turin à son égard. En cas de belle proposition, l'Argentin sauterait d'ailleurs dans le train bianconero. Très proche d'Angel Di Maria, qui a récemment rejoint la Vieille Dame, Leandro Paredes est persuadé que son avenir peut s'écrire à Turin. Pour le moment, la Juve doit encore dégraisser au milieu de terrain, alors que des joueurs comme Adrien Rabiot, Aaron Ramsey ou encore Arthur ne seront pas retenus. Surtout au vu de la somme voulue par Paris pour Paredes. Du côté du PSG, on espère bientôt boucler l'arrivée de Renato Sanches (LOSC), qui selon certains médias commencerait à perdre patience au vu de la lenteur des négociations entre le LOSC et le PSG. Le club de la capitale ne veut pas aller au-dessus d'une offre à 10 millions d'euros. Le LOSC exige plus et l'AC Milan propose 15 millions. Mais la volonté du Portugais est de poursuivre sa carrière dans la capitale française.