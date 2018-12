PSG : Le vestiaire confirme cette impression sur Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Seul juge de paix pour le Paris Saint-Germain ces dernières années, la Ligue des Champions a permis de mettre en avant sa montée en puissance.

Après un départ timide avec notamment une défaite face à Liverpool et un nul inquiétant contre Naples, est arrivée une accélération impressionnante lors de la phase retour. Neymar en a été le principal artisan avec ses démonstrations contre les Reds puis Belgrade. Une réussite qui correspond aussi à l’état d’esprit du Brésilien, plus concentré et concerné depuis sa terrible Coupe du monde. Un changement souvent salué dans les médias, mais qui a aussi été perçu par l’ensemble du groupe, à l’image de cette déclaration de Marquinhos dans les colonnes du Parisien.

« Je pense qu’il traverse sa meilleure période depuis qu’il est à Paris. Il fait vraiment des différences et réalise de grandes choses. Il fait des efforts extraordinaires à la fois offensivement et défensivement. Il a eu une année d’adaptation. On sait que c’est dur de déménager, d’apprendre la langue, de créer des relations dans le club. Cette deuxième année, on le voit content, très bien sûr le terrain. Tant mieux, pour gagner il nous faut un grand Neymar et tout un groupe au top », a prévenu l’un des Brésiliens du groupe, qui lui aussi fait partie de ces joueurs au top depuis le début de la saison.