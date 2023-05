PSG ‍: Le titre de la honte, Riolo accuse

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

À Strasbourg samedi, le PSG a marqué l'histoire du football français. Les Parisiens ont récolté leur 11e titre de champion, devenant le club le plus titré de France. Mais, Daniel Riolo n'a pas le cœur à fêter ce record après cette saison décevante du PSG.

Le PSG trône de nouveau sur la Ligue 1 après son nul 1-1 à Strasbourg samedi. Mais, c'est surtout sur le football français en général que règnent les Parisiens. Champion de France 2023, le PSG a récolté son 11e titre et a dépassé la marque mythique de l'AS Saint-Etienne. Le club parisien domine désormais le palmarès national après avoir conquis celui de la coupe de France ces dernières années. De quoi donner une envergure supplémentaire à ce nouveau sacre et inciter tout le club à le fêter dignement malgré la lassitude provoquée par les sacres successifs, et parfois sans grand panache, depuis 2013.

Un 11e titre record condamné à l'oubli au PSG ?

Toutefois, d'un point de vue sportif, cette saison du record est loin d'être la plus aboutie de l'histoire du PSG. Peu convaincant dans le jeu depuis plusieurs mois avec six défaites en Ligue 1, le PSG a rapidement cédé en coupe de France et en Ligue des champions. La prestation face au Bayern a été d'une rare médiocrité, ce qui engendre les frustrations des supporters. Plus tendus que jamais dans cette fin de saison avec des manifestations et des chants hostiles, certains d'entre eux semblaient ne pas donner d'importance au titre de champion qui arrivait. Daniel Riolo les comprend et les rejoint sur ce point. Il a expliqué dans l'After Foot pourquoi, selon lui, cette 11e couronne nationale avait si peu de saveur.

« C’est fou, une espèce de paradoxe que l’on peut expliquer et qui est très dur à ressentir pour les supporters du PSG. […] T’as dépassé tout le monde et, l’année où ça arrive c’est l’une des plus terribles de l’histoire du club. Coupe d’Europe un nouvel échec, des histoires dans tous les sens, un entraîneur qui n’a jamais été accepté par personne, une saison que tout le monde veut oublier, un titre que tout le monde voulait déjà mettre au placard pour poser les vraies questions qui intéressent les supporters. Quelle évolution ? Quel nouveau projet ? On a envie de savoir qui sera le nouvel entraîneur, les nouveaux joueurs. Tu n’as jamais été dans le présent avec l’envie de jouir de ce titre. Est-ce qu’il y aura une fête après ce titre record ? C’est un grand paradoxe que propose le PSG qui a banalisé ces titres avec ses moyens démesurés. […] Le résultat c’est important mais tout ce qui a autour fait la force du sport. Ce titre, j’ai l’impression que les supporters l’ont déjà mis au placard », a t-il développé. Le PSG paie ici son nouveau statut en Europe et ses ambitions affirmées dès 2011. Ce titre de champion ne masque pas les failles de tout un club, lesquelles devront être résorbées cet été.