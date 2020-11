PSG : Le témoignage fort, Neymar s'est métamorphosé à Paris

Dans : PSG.

Ancien coéquipier de Neymar à Barcelone, le milieu de terrain brésilien Rafinha a retrouvé son compatriote à Paris cet été.

Transféré dans la capitale française, le talentueux gaucher de 27 ans a retrouvé de vieilles connaissances au Paris Saint-Germain. Mauro Icardi, qu’il connaît très bien, mais également Neymar. Dans un entretien accordé à TF1, Rafinha s’est justement exprimé au sujet des relations qu’il entretient avec l’international argentin et avec le n°10 du PSG. Et pour Rafinha, il ne fait aucun doute que Neymar s’est véritablement métamorphosé à Paris, où il est beaucoup plus mature qu’à l’époque du FC Barcelone. Malheureusement sur le terrain, difficile de dire que Neymar est plus performant à Paris, tant le Brésilien semblait à l’apogée de sa carrière au sein de la « MSN » du Barça aux côtés de Luis Suarez et de Lionel Messi.

« J'ai retrouvé un joueur beaucoup plus mature qu'au Barça. Neymar, c'est la classe mondiale, l'un des meilleurs du monde. C'est un privilège de jouer avec lui » a indiqué Rafinha, lequel a également évoqué sa relation avec Mauro Icardi, dont la présence à Paris a grandement contribué à sa venue lors du mercato estival. « Icardi m'a beaucoup aidé. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance et je dois avouer que sa présence m'a motivé à venir ici ». Enfin, l’ex-meneur de jeu du FC Barcelone et du Celta Vigo a évoqué le match capital qui attend le Paris Saint-Germain sur la pelouse du Parc des Princes contre Leipzig en Ligue des Champions, mardi soir dans le cadre de la quatrième journée. « Le match face à Leipzig est importantissime. C'est une rencontre clé, et il n'y a qu'une seule manière de sortir de cette rencontre : c'est en gagnant ». Reste maintenant à voir si Rafinha, Neymar et Icardi, les trois amis dans la vie, seront réunis sur le terrain à l’occasion de ce choc européen.