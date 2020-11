PSG : Le duo Icardi-Rafinha réuni, Neymar en fait les frais

Dans : PSG.

Arrivé en provenance du FC Barcelone, Rafinha a retrouvé d’anciennes connaissances au Paris Saint-Germain. A commencer par son ami Mauro Icardi. Une mauvaise nouvelle pour son compatriote brésilien Neymar déjà victime du duo reformé.

Bonne pioche du mercato estival, Rafinha profite d’un temps de jeu correct en ce début de saison. Le milieu relayeur, dont le profil est peut-être plus offensif que celui de ses concurrents, a déjà disputé huit matchs toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain cette saison. Il faut dire que le Brésilien possède les qualités techniques pour séduire l’entraîneur Thomas Tuchel. De plus, le coach allemand s’est sans doute aperçu que sa recrue s’était parfaitement adaptée au groupe. La raison est simple, Rafinha connaissait déjà son compatriote Neymar et surtout Mauro Icardi, croisé à la Masia du FC Barcelone puis quelques mois à l’Inter Milan.

Nos confrères de TF1 ont donc eu l’idée de s’entretenir avec les deux amis, dont la complicité a fait une victime pendant leur interview. « La vérité, c'est que ça m'a beaucoup surpris, l'ambiance est extraordinaire. C'est un groupe très, très uni mais j'ai été surpris par cette grande ambiance qui règne dans ce vestiaire. J'ai aussi eu la chance de retrouver d'anciens coéquipiers », a confié Rafinha à l’émission Téléfoot, qui leur a ensuite demandé qui était le Parisien le moins bien habillé. « Neymar... Neymar, c'est compliqué », s’est moqué le frère de Thiao Alcantara avec l’attaquant argentin. Il est vrai que le numéro 10 parisien choisit parfois des looks assez surprenants…