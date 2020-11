PSG : Le successeur de Mbappé ? C'est le chouchou de Messi

Dans : PSG.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n’est pas vraiment sécurisé au-delà de cette saison, quelques pistes offensives seraient déjà à l’étude.

En 2021, Leonardo aura du pain sur la planche. S’il est encore là pour diriger la politique sportive du PSG, sachant qu’il est actuellement en danger au même titre que Thomas Tuchel, le Brésilien cherchera surtout à prolonger les bails de Kylian Mbappé et de Neymar. Et surtout celui du champion du monde. En fin de contrat en 2022, l'international français n’est, pour l’instant, pas ouvert à la discussion à propos d’une nouvelle signature. L’attaquant de 21 ans attend de connaître le déroulement final de cette saison pour trancher sur son avenir. Mais si Mbappé venait à prendre la poudre d'escampette, il ne manquerait pas de choix, sachant que son nom circule notamment au Real Madrid et à Manchester United.

À l’heure actuelle, Paris ne veut pas envisager le départ de Mbappé, ce qui serait déjà renoncer à sa prolongation. Cela n'empêche toutefois pas de travailler sur la suite en cas de départ. En effet, selon TodoFichajes, le PSG a identifié Lautaro Martinez comme le potentiel remplaçant du Tricolore. Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Inter Milan, l’Argentin a des envies d’ailleurs, sachant qu’il n’a pas reçu l’augmentation salariale demandée ces dernières semaines. Il a longtemps été annoncé proche du FC Barcelone, Lionel Messi militant pour sa venue faute d'avoir pu signer Neymar. De son côté, le buteur de 23 ans serait ouvert à l’idée de rejoindre le PSG. Un club qui serait prêt à lever sa clause libératoire de 111 millions d'euros, ce qui serait largement compensé par l'éventuel transfert de Mbappé.