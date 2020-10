PSG : Les détails de la première offre du Real pour Mbappé

Dans : PSG.

Même les plus fervents supporters du PSG en sont conscients, il sera très difficile pour Nasser Al-Khelaïfi de trouver un accord avec Kylian Mbappé pour le faire prolonger à Paris.

Le joueur rêve de s’envoler pour le Real Madrid, même s’il est aussi courtisé en Premier League. Le club espagnol a lui déjà tout prévu, se privant de quelques achats l’été dernier pour mieux convaincre financièrement le PSG de lui céder son attaquant en juin 2021. Pour cela, la Maison Blanche n’a fixé qu’un seul objectif à l’ancien monégasque : ne pas prolonger son contrat qui prend fin en 2022. Dès lors, tout le monde devra s’asseoir à un moment autour d’une table pour discuter du prix raisonnable d’un transfert de Mbappé. Et ce jeudi, le média espagnol TodoFichajes lâche quelques informations de premier plan au sujet de cette histoire de gros sous. En effet, le Real Madrid a prévu de mettre 100 ME sur la table pour se payer le champion du monde français. Une somme qui peut paraitre ridicule par rapport à la valeur estimée du joueur, même en pleine crise financière. Mais la suite explique ce premier chiffre.

En effet, comme c’est de plus en plus souvent le cas dans les transferts ces dernières années, des bonus copieux sont envisagés, et ceux-ci pourront atteindre 100 ME. Bien évidemment, il sera capital de savoir comment ils peuvent être décrochés (victoires en Ligue des Champions, Ballon d’Or, titres nationaux…) et si cela peut faire raisonnablement grimper le prix final du transfert, mais cela permettrait au Real Madrid d’effectuer un investissement à la fois raisonnable, étalé sur le temps, et avec quelques assurances si jamais l’opération tournait au fiasco. Nasser Al-Khelaïfi aura bien évidemment son mot à dire, d’autant que le média espagnol explique que le président du PSG aimerait aussi piocher dans l’effectif madrilène pour compenser le départ de Mbappé, lorgnant notamment sur un certain Karim Benzema, mais aussi sur Lucas Vasquez.