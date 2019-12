PSG : Le successeur de Cristiano Ronaldo lance un défi à Mbappé

Dans : PSG.

Considéré comme le futur meilleur joueur au monde, Kylian Mbappé a déjà de la concurrence dans la génération suivante. A commencer par le Portugais João Felix.

Il faut croire que Kylian Mbappé n’est plus tout jeune. Ou du moins plus assez jeune pour prétendre au Trophée Kopa et au Golden Boy réservés aux joueurs de moins de 21 ans à la fin de l’année. La récompense décernée par le quotidien italien Tuttosport, que l’attaquant du Paris Saint-Germain avait remportée en 2017, est donc revenue à João Felix (20 ans) qui n’a pas caché son plaisir au micro de l’émission Téléfoot.

« Je suis heureux de recevoir ce prix, de le partager avec ma famille, mes amis et mes représentants, a savouré le milieu offensif de l’Atlético Madrid. Maintenant, je veux gagner le plus de titres possible, marquer le plus de buts possible et aider mon équipe à remporter des titres. Ma carrière est encore courte, j'ai encore du chemin à parcourir. » En effet, le compatriote et possible successeur de Cristiano Ronaldo a encore de nombreux objectifs, dont celui de rattraper celui qu’il considère comme le meilleur joueur tricolore.

Mbappé attendu de pied ferme

« Le joueur français que je préfère ? Mbappé, a répondu l’ancien joueur du Benfica Lisbonne. On parle de plus en plus de nous. Mbappé est un peu en avance sur moi. Si tout va bien, je le retrouverai pendant l'Euro avec l'équipe de France. » Rappelons que les Bleus et le Portugal s’affronteront dès la phase de groupes de l’Euro 2020. Voilà qui annonce un beau duel à distance entre deux des jeunes les plus prometteurs du football mondial.