PSG : Le salaire d’Icardi fuite, Wanda a bien travaillé

Dans : PSG.

Dans un communiqué publié dimanche en début d’après-midi, le PSG a officialisé le transfert définitif de Mauro Icardi.

Dans ce dossier, Leonardo a travaillé comme un chef puisque le directeur sportif brésilien de Paris est parvenu à négocier à la baisse l’option d’achat de l’Argentin. Initialement fixé à 70 ME, le prix d’achat de l’ancien capitaine de l’Inter Milan est descendu à 55 ME bonus compris. En revanche, le PSG n’a pas été gagnant sur tous les points durant cette négociation, rapporte L’Equipe. Et pour cause, le club de la capitale française a été contraint d’accepter une augmentation du salaire de Mauro Icardi, lequel était payé 10 ME par an par le Paris Saint-Germain durant son prêt.

Avec ce transfert définitif dans la capitale française, le salaire grimpe à 12 ME par an. Le fruit d’un travail de longue haleine de la femme et de l’agent du joueur, la charismatique et tumultueuse Wanda Nara. Avec une telle augmentation, Mauro Icardi devient le sixième joueur le mieux payé de l’effectif du Paris Saint-Germain derrière Neymar, Kylian Mbappé, Thiago Silva, Edinson Cavani, Marquinhos et Marco Verratti. Par ailleurs, le quotidien national affirme que Wanda Nara a utilisé l’intérêt de la Juventus Turin afin de mettre la pression au Qatar dans le dossier Mauro Icardi, et obtenir le meilleur salaire possible. Une tactique qui a visiblement fonctionné puisque la compagne du buteur parisien est arrivée à ses fins. Reste maintenant au joueur de justifier un tel salaire en faisant oublier Edinson Cavani puisque le transfert définitif de Mauro Icardi a de grandes chances d’entraîner le départ de l’Uruguayen. Pour rappel, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est en fin de contrat et ne devrait pas se voir proposer de prolongation.