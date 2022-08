Mbappé furieux et isolé, scénario catastrophe au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a laissé transparaitre ses émotions samedi dernier contre Montpellier, et Neymar en a rajouté une couche. Le vestiaire du PSG va-t-il arbitrer cette passe d'arme ?

Il n’a pas fallu attendre bien longtemps pour se le voir confirmer, mais la presse espagnole se régale de voir que les victoires du PSG n’empêchent pas les embrouilles entre les stars. C’est bien évidemment la passe d’armes entre Neymar et Kylian Mbappé sur le terrain ce samedi face à Montpellier, puis dans la foulée sur les réseaux sociaux, qui a provoqué de nombreuses réactions en Espagne. Un pays qui se sent directement concerné par l’évolution de l’attaquant français. En effet, il y a un an, à la fin du mercato, le champion du monde 2018 avait pris la parole pour expliquer qu’il avait demandé à quitter le PSG pour le Real Madrid, sans succès, et qu’il serait donc bientôt libre de choisir son futur club. Mais surprise générale, Mbappé n’a pas opté pour le Real Madrid à la fin de la saison dernière, préférant prolonger au Paris SG.

Le Real Madrid ne regrette pas ce Mbappé

Florentino Pérez n’a jamais pris la parole officiellement pour donner de l’importance à ce qui reste un échec qui a été mal vécu par la Maison Blanche. Par quelques allusions bien placées lors de la victoire en Ligue des Champions ou des présentations des nouvelles recrue, le boss du Real Madrid a fait passer quelques messages. Il avait aussi expliqué qu’il n’avait pas, sur la fin des discussions, reconnu le Mbappé qui semblait voué à accomplir son rêve de jouer avec le maillot merengue.

De Madrid au PSG, le verdict du vestiaire

Ce changement d’attitude de la part de l’attaquant du PSG a en tout cas été confirmé par la Cadena Ser, pour qui le nouveau Mbappé perd visiblement ses nerfs beaucoup plus facilement. « Mbappé a mis deux jours pour générer une première polémique en raison de son attitude. Finalement, sa présence dans le vestiaire du Real Madrid aurait pu être préjudiciable à l’équipe », affirme le média espagnol, dont l’un de ses journalistes, Javier Herraez a confirmé que ce Mbappé-là n’aurait peut-être pas été apprécié au Real Madrid. « Les grands joueurs, quand ils arrivent à Madrid, se mêlent au vestiaire naturellement. Pas sûr que cela soit son cas », a lancé le journaliste.

Sobre a polêmica do final de semana:



- PSG caminha pra um clube mais coletivo, mas pra Mbappe foi prometido outra coisa.



- Mbappe segue sem aceitar poder ser coadjuvante. E talvez a confusão esteja longe de acabar. https://t.co/7rCADiLeiA — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 16, 2022

Cette situation fait également rebondir au Brésil, où bien évidemment on souffle le chaud et le froid entre le retour en grande forme de Neymar, et sa brouille pas très intelligente avec la nouvelle star du club. Pour Marcelo Beschler, journaliste très bien informé sur tout ce qui touche au PSG et à son numéro 10, le calme est très loin d’être revenu dans la capitale. « Le PSG évolue vers un ensemble plus collectif, mais on a promis autre chose à Mbappé. Il n’accepte pas d’être simplement un joueur de plus, et cette situation est loin d’être terminée. La crainte de la direction est de voir un Mbappé isolé du reste du vestiaire et sans soutien en dehors d’un ou deux joueurs », a lancé le journaliste de TNT Sport Marcelo Beschler, pour qui Neymar a bien évidemment de nombreux membres du vestiaire dans sa poche, en plus d’un long contrat et d’un niveau très performant ces dernières semaines.