PSG : Cavani va partir, Icardi en profite déjà

Le feuilleton Mauro Icardi a pris fin ce dimanche avec l’officialisation de la signature de l’international argentin à Paris jusqu’en juin 2024.

Une bonne nouvelle pour Leonardo, qui négociait depuis plusieurs semaines un transfert à la baisse de Mauro Icardi. Le directeur sportif brésilien a rempli sa mission on obtenant le renfort de l’Argentin pour 55 ME bonus compris, alors que le prix convenu avec l’Inter Milan il y a un an était de 70 ME. Néanmoins, ce transfert définitif pose bien évidemment la question de l’avenir d’Edinson Cavani, en fin de contrat à l’issue de la saison. Et selon RMC, il n’y a presque plus aucune chance de voir l’international uruguayen rester à Paris.

L’unique scénario qui permettrait au PSG de conserver Edinson Cavani serait celui, assez peu probable, dans lequel le Matador de 32 ans n’aurait aucune proposition d’ici quelques semaines. Dans ce cas de figure, le PSG serait alors en position de force pour négocier un nouveau contrat avec un salaire bien inférieur à celui que perçoit actuellement Edinson Cavani à Paris. Ce départ qui se profile fait en tout cas le bonheur d’un certain… Mauro Icardi. Car l’Argentin se débarrasse d’un sérieux concurrent en attaque mais également car, selon les informations de Foot Mercato, l’ancien capitaine de l’Inter Milan a d’ores et déjà signifié à ses dirigeants qu’il souhaitait récupérer le n°9 d’Edinson Cavani sur son maillot. Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo réattribueront aussi vite le numéro du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Cela serait un véritable symbole, mais la page semble en tout cas déjà tournée par les dirigeants.