PSG : Le Real Madrid en panne de cash, le projet Mbappé menacé ?

En fin de contrat avec le PSG en 2022, Kylian Mbappé est la priorité absolue du Real Madrid dans l’optique du prochain mercato.

Si le club de la capitale a connu des avancées significatives dans le dossier Neymar au cours des dernières semaines, la tendance n’est pas encore à une prolongation en ce qui concerne Kylian Mbappé. Et pour cause, l’attaquant du PSG et de l’Equipe de France ne souhaite pas se précipiter, conscient que de grandes opportunités vont se présenter à lui cet été. Liverpool est notamment intéressé par son profil, au même titre que le Real Madrid. Florentino Pérez et Zinedine Zidane font de l’ancien Monégasque une priorité depuis de longues années, et ce sera de nouveau le cas en juin 2021. En revanche, rien ne dit pour l’instant que le champion d’Espagne en titre disposera des finances nécessaires afin de boucler la venue du Français au mercato.

A en croire les informations de Sky Allemagne, le Real Madrid n’a actuellement pas les moyens de ses ambitions dans le dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, malgré les départs de James Rodriguez, Gareth Bale ou encore Achraf Hakimi, le club merengue est encore un peu short afin de proposer un deal au Paris Saint-Germain et surtout d’assumer le salaire XXL de Kylian Mbappé, supérieur à celui de Sergio Ramos, que le club de la Casa Blanca galère à prolonger. Le média allemand confirme par ailleurs que le PSG privilégie toujours la prolongation de Kylian Mbappé à celle de Neymar, mais qu’il sera bien plus aisé de faire signer un nouveau bail au Brésilien, lequel est bien conscient qu’aucun autre club européen ne lui proposera un salaire équivalent à celui qu’il perçoit chaque mois au Paris Saint-Germain. Ces deux dossiers bouillants, intimement liés, risquent d’être mouvementés d’ici le mercato estival qui ouvrira ses portes en juin prochain. Et le contexte sanitaire et financier ne rend pas les choses plus simples…