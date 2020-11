PSG : Mbappé prolongé et vendu, une idée pour le Qatar !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les convoitises.

Dans le viseur de Liverpool et du Real Madrid dans l’optique du prochain mercato, Kylian Mbappé est également la grande priorité de l’Emir du Qatar. En effet, le patron du Paris Saint-Germain pilote à distance ce dossier de très grande envergure, et souhaite plus que tout boucler la prolongation de l’attaquant de l’Equipe de France. Des négociations ont également été entamées avec Neymar mais très clairement, le PSG donne sa priorité à Kylian Mbappé. Problème, l’ancien Monégasque ne semble pas très chaud à l’idée de prolonger, ce qui lui bloquerait toute porte de sortie pour de longues années. C’est ainsi que sur RMC, le journaliste Christophe Cessieux a conseillé aux dirigeants parisiens de prolonger Kylian Mbappé avant de le vendre afin de contenter les envies du joueur et d’empocher un énorme chèque. Un deal gagnant-gagnant ?

« Tout le monde préférerait garder Mbappé au PSG plutôt que Neymar. Kylian, tout le monde l’aime à Paris. On l’a vu grandir, on l’a vu évoluer, c’est un gars de la région, un gars de la banlieue. On aimerait le voir poursuivre sa carrière au PSG et remporter tous les titres possibles et imaginables. Mais il faut se rendre à l’évidence. Paris va rapidement devenir trop petit pour le talent incroyable de Kylian Mbappé. Il est destiné à connaître des grands clubs. Et même si le PSG grandit, ce n’est pas le Real Madrid, ce n’est pas le Bayern Munich, ce n’est pas Liverpool. J’aimerais un jour le voir porter le maillot d’un grand club comme ça. S’il veut entrer dans la légende, rejoindre les Pelé et autre au sommet du panthéon du foot mondial, il doit partir. Que faire ? Le retenir contre son gré, essayer de le garder ? Son contrat prendra fin en 2022, Paris ne peut pas le garder et le voir partir libre. L’idéal serait de le prolonger puis de le vendre au prix cher car Mbappé, c’est la poule aux œufs d’or. Si le PSG veut continuer à investir massivement dans les années à venir, il faut essayer de le vendre très cher. Neymar en revanche, le PSG n’arrivera à le vendre à personne ! » a fait savoir le présentateur des Grandes Gueules du Sport, pour qui le Paris Saint-Germain aurait tout intérêt à conclure un accord avec Mbappé pour une prolongation du joueur et un départ au prix fort lors du prochain mercato.