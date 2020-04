PSG : Le Real a trois bonnes raisons de zapper Neymar

Dans : PSG.

Comme lors de chaque mercato, Neymar et Kylian Mbappé seront très courtisés. Notamment par les géants espagnols, à savoir Barcelone et le Real Madrid.

On le sait, le club merengue a fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue. Mais selon toute vraisemblance, Zinedine Zidane va être contraint de ranger ce beau rêve au fond d’un tiroir puisque l’international français ne quittera pas le PSG, où il est sous contrat jusqu’en 2022, lors du prochain mercato. La donne est différente pour Neymar, que Leonardo ne retiendra pas en cas de belle offre cet été. Mais selon la presse espagnole, il apparaît aujourd’hui hautement improbable que le Real Madrid se rabatte sur la star brésilienne.

Tout d’abord parce que l’attitude de Neymar est loin de faire l’unanimité dans les bureaux du Real Madrid. Effectivement, le manque de professionnalisme de l’ancien Catalan, totalement imprévisible, fait plus peur qu’autre chose à Zinedine Zidane, lequel n’a aucunement l’intention de gérer les problèmes extra-sportifs de Neymar. De plus, et c’est un second élément très important à prendre en compte dans ce dossier, c’est au FC Barcelone que le meneur de jeu du PSG souhaite impérativement signer en cas de départ de Paris.

Certes, Neymar n’avait pas fermé la porte au Real l’été dernier mais en 2020, la donne semble différente et le Brésilien, bien mieux dans ses chaussettes à Paris, n’est pas prêt à tout pour partir. Visiblement, ce sera donc Barcelone ou au pire le PSG, mais pas le Real pour l'international auriverde. Enfin, et c’est un élément déterminant, Florentino Pérez n’aura pas la surface financière suffisante pour recruter deux stars au mercato. Le Real Madrid ayant fait de l’achat d’un avant-centre (Mbappé, Kane, Haaland) sa priorité, il ne pourra pas se permettre de recruter Neymar en supplément. Définitivement, un deal entre Madrid et le PSG pour Neymar est donc à oublier au mercato estival…