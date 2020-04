PSG : Mbappé ne viendra pas, le Real Madrid stoppe les folies

Dans : PSG.

Désireux de rafraîchir son attaque lors du prochain mercato, le Real Madrid avait fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue.

Très apprécié par Zinedine Zidane mais également par Florentino Pérez, l’attaquant du PSG est suivi depuis plusieurs années par le Real Madrid. Mais à moins d’un improbable retournement de situation, le champion du monde 2018 restera un rêve inatteignable pour le club merengue. En effet, Marca annonce dans son édition du jour que le Real Madrid ne réalisera aucune folie financière lors du prochain mercato et que par conséquent, le rêve d’un transfert de Kylian Mbappé a définitivement été rangé dans un tiroir.

Le média espagnol indique que pour le Real Madrid, qui compte déjà 37 joueurs professionnels sous contrat, il est tout simplement impensable de réaliser de nouveau des transferts à plus de 100 ME, comme ce fût le cas la saison dernière avec Eden Hazard par exemple. Ainsi, ce n’est pas seulement le potentiel transfert de Kylian Mbappé qui tombe à l’eau, mais également celui de Paul Pogba. Désiré par Zinedine Zidane depuis près d’un an au sein de la Casa Blanca, l’international tricolore a toutes les chances de rester à Manchester United, où il a encore un an de contrat plus une en option.

Enfin, il est notifié qu’environ 12 joueurs de l’effectif actuel du Real Madrid n'entrent plus vraiment dans les plans de Zinedine Zidane. Mais, tous gracieusement payés, ces stars devenues indésirables seront difficiles à faire partir. C’est notamment le cas de James Rodriguez ou plus encore de Gareth Bale, qui jouissent d’émoluments confortables à Madrid et qui ne partiront pas si facilement. Raison pour laquelle le transfert de Kylian Mbappé est devenu véritablement impossible à boucler financièrement pour le Real Madrid au mercato…