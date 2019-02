PSG : Nasser Al-Khelaïfi interpellé après le fiasco du mercato

Dans : PSG, Mercato.

Mercato sous tension à Paris, où la priorité des priorités, à savoir le recrutement d’un milieu de terrain défensif, n’a pas été comblée.

Un véritable échec sachant que Thomas Tuchel avait placé une arrivée à ce poste comme une obligation pour afficher des ambitions en Ligue des Champions. La faute à une guerre larvée entre l’entraineur allemand et Antero Henrique, qui n’arrivent pas à se mettre d’accord sur une seule piste. Si l’ancien de Dortmund a parfois eu gain de cause à son arrivée cet été, avec les recrutements de Choupo-Moting ou Kehrer, il constate que ses choix ne sont pas poussés bien loin financièrement par son directeur sportif, comme ce fut le cas avec Idrissa Gueye. En contrepartie, il a ce jeudi refusé deux joueurs dénichés par Antero Henrique, Thiago Mendes et Luciano Acosta, qui n’avaient plus qu’à signer. Une situation qui ne peut perdurer, comme l’explique L’Equipe au lendemain de la fin du marché des transferts.

« Aujourd'hui, la situation semble avoir atteint un point de non-retour entre Tuchel et Henrique. Absent et silencieux, notamment parce qu'il a vécu un deuil familial il y a quelques jours, Nasser al-Khelaïfi va devoir reprendre les choses en main, sous peine que ces divergences plombent la fin de saison de son club. En effet, à court ou moyen terme, difficile d'imaginer les deux hommes du sportif continuer à collaborer ensemble. L'un des deux devra partir. Soit parce qu'il le décidera - Tuchel pourrait en être capable -, soit parce qu'il aura été poussé dehors », explique ainsi le quotidien sportif, pour qui cette situation ne peut pas tenir lors du mercato estival, sous peine d’empêcher tout recrutement d’ampleur.