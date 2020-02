PSG : Le Qatar prêt à offrir 50 ME par an à Lionel Messi ?

Dans : PSG.

En crise de résultats, le FC Barcelone est confronté depuis quelques jours aux nombreuses rumeurs d’un départ de Lionel Messi à l’issue de la saison. Le PSG est forcément évoqué.

Et pour cause, le capitaine blaugrana afficherait une certaine lassitude devant les choix de la direction actuelle, incapable de faire revenir Neymar depuis deux ans maintenant. Ainsi, le nom de Lionel Messi a été associé à Manchester City, mais également au Paris Saint-Germain depuis le début de la semaine. Et selon les informations récoltées ce mercredi par OK-Diario, la piste menant au Paris SG n’est pas si farfelue que cela. Car pour le média espagnol, le Paris Saint-Germain a bel et bien la capacité financière d’attirer dans ses filets un joueur du calibre de Lionel Messi.

Plusieurs joueurs à gros salaire vont partir

En effet, il est indiqué que grâce aux départs de Thomas Meunier, de Layvin Kurzawa, mais surtout de Thiago Silva et d’Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain va être ôté d’une partie importante de sa masse salariale, ce qui va lui laisser la possibilité d’offrir à Lionel Messi un contrat pharaonique. « Le PSG peut atteindre les 50 ME par an pour Lionel Messi, ce qu’il perçoit actuellement à Barcelone » indique le média, persuadé que la venue de la star argentine en Ligue 1 n’est pas impossible.

Ce qui ravirait bien évidemment Neymar, lequel rêve de rejouer avec Lionel Messi depuis son départ du FC Barcelone. On ne connait, en revanche, pas l’avis de Kylian Mbappé au sujet d’une possible arrivée de Lionel Messi, ce qui lui enlèverait assurément beaucoup de lumière. Quoi qu’il en soit, la venue de Léo Messi au PSG est encore lointaine et pour l’heure, il ne s’agit que de rumeurs. Mais si ces informations venaient à trouver une confirmation en France, nul doute que cela aurait un impact sur l’avenir de Kylian Mbappé, priorité du Real Madrid dans l’optique du mercato estival.