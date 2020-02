PSG : Messi avec Neymar à Paris, le rêve du Qatar confirmé

Dans : PSG.

Depuis près de deux ans maintenant, Lionel Messi fait le forcing auprès de la direction du FC Barcelone afin de conclure le retour de Neymar en Catalogne.

Mais pour l’heure, le Barça n’a pas trouvé le moyen de faire céder le PSG. Et pour cause, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ont aucunement l’intention de vendre Neymar, recruté pour 222 ME en juillet 2017, et dont le contrat pourrait être prolongé à l’issue de la saison en cas de beau parcours en Ligue des Champions. Si le n°10 du Paris SG venait à prolonger son bail dans la capitale française, alors cela devrait en agacer plus d’un du côté de Barcelone, et notamment Lionel Messi. D’autant que ces derniers jours, un éventuel départ de l’Argentin, en fin de contrat avec le Barça en 2021, est évoqué.

Selon le journaliste Eduardo Inda, présent sur le plateau d’El Chiringuito, un transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain pourrait alors être totalement envisageable. « Il y a des mouvements pour tenter Lionel Messi à l’idée d’aller à Paris. Le FC Barcelone n’a pas d’argent pour recruter Neymar et Messi veut jouer avec Neymar » affirme le journaliste, qui a par ailleurs indiqué que Lionel Messi serait très chaud à l’idée d’évoluer avec un certain Kylian Mbappé. Assurément, avec un trio composé de Mbappé, Neymar et Messi, le Paris Saint-Germain aurait l’une des meilleures attaques de l’histoire du football. Reste que pour l’heure, on imagine encore mal Lionel Messi quitter Barcelone, son club de toujours. D’autant que, chaque fois qu’un départ de l’Argentin a été évoqué du côté de la Catalogne, cela s’est soldé… par une prolongation de contrat de Lionel Messi à Barcelone.