PSG : Le Qatar prêt à retirer à Tuchel son totem d'immunité ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain tentera de décrocher un deuxième trophée en une semaine, puisqu'après le titre de Champion de France obtenu face à Monaco, c'est cette fois la Coupe de France qui s'offre au PSG. Même si Thomas Tuchel n'a pas été menacé après l'élimination pathétique en Ligue des champions, l'entraîneur allemand jouera gros face à Rennes, car si le Paris SG venait à s'incliner, alors la comparaison avec Unai Emery, à qui il a a succédé, pourrait s'avérer brutale. Mais quoi qu'il advienne au Stade de France, Thomas Tuchel a pour l'instant un totem d'immunité venu du Qatar.

Reste a savoir ce qu'il adviendra de ce soutien de l'Emir en cas de déroute face aux Bretons, une défaite en finale de Coupe de France serait évidemment terrible pour l'ancien coach de Dortmund et elle pourrait tout change. « En cas d’échec, l’Allemand offrira au PSG la saison la plus pauvre en trophées depuis l’exercice 2012-2013, le seul entier de Carlo Ancelotti qui avait accouché d’un seul titre majeur, la Ligue 1 (...) La situation contractuelle de l’Allemand est scellée. Il a déjà paraphé sa prolongation d’un an (juin 2022) même si celle-ci n’est pas encore officielle. Sera-t-elle remise en cause en cas de revers ce soir ? Depuis l’arrivée du Qatar, aucun coach n’est à l’abri d’une décision venue de Doha (Kombouaré, Blanc, Emery). Ancelotti avait, lui, des envies d’ailleurs. Ce qui n’est pas le cas de Tuchel à ce jour », relativise cependant Le Parisien, qui précise que Thomas Tuchel semble zen sur ce sujet.