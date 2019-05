PSG : Le Qatar ne quittera pas Paris annonce Canal+

Dans : PSG, Ligue 1.

Juste avant le coup d'envoi du match entre le Paris Saint-Germain à l'OGC Nice, ce samedi au Parc des Princes, Canal+ a évoqué les rumeurs sur un possible désengagement du Qatar du PSG.

Et selon Olivier Tallaron, cette hypothèse d'un départ des investisseurs qataris n'est pas du tout d'actualité, et ne le sera pas, même après le Mondial 2022 organisé par l'état gazier. De même, la chaîne cryptée a précisé que du côté de Doha, l'Emir ne fera pas la révolution cet été et que la confiance sera maintenue dans les dirigeants actuels du club de la capitale, à savoir Nasser Al-Khelaifi, Antero Henrique et Thomas Tuchel. Enfin, le mercato répondra aux besoins du Paris SG, mais il n'y aura pas de grande purge malgré les récents résultats négatifs.