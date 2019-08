PSG : Le Qatar ne lâche rien, le clan Neymar s'affole

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Neymar semblait relax ce samedi matin lorsqu'il est apparu à l'entraînement avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, du moins lorsque 15 minutes de cette séance ont été diffusées en direct sur internet. Mais selon Globo Esporte, au sein du clan Neymar, on commence à se demander si l'intransigeance de la star brésilienne du PSG ne va pas s'effondrer face à celle de Doha, où on a décidé de faire zéro cadeau à Neymar. Après Leonardo, c'est Thomas Tuchel qui a calmement rappelé que son joueur avait encore trois ans de contrat que cela lui plaise...ou pas.

Et avec l'annonce du départ de Philippe Coutinho du FC Barcelone au Bayern Munich, la morosité est désormais grande du côté de Neymar et de ses proches. « Un départ au mercato ? Cela est devenu plus difficile (...) Neymar a pris une douche froide vendredi soir en apprenant le prêt de Coutinho », ont confié plusieurs interlocuteurs au média brésilien. Cependant, ces mêmes proches du dossier ont indiqué que tout espoir n'était pas perdu pour Neymar, déterminé à quitter le Paris Saint-Germain, malgré ces derniers événements. Globo Esporte expliquant que le Brésilien voulait tout essayer jusqu'au dernier jour du mercato pour partir du PSG.