PSG : Le Qatar met une pression d'enfer à Thomas Tuchel

Dans : PSG.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain affronte le Real Madrid en Ligue des Champions. Et si le club de la capitale est déjà qualifié pour les huitièmes, ce match est important pour l’état-major du club.

Et pour cause, c’est précisément sur ce genre d’affiche de gala que le Paris Saint-Germain et son entraîneur Thomas Tuchel sont attendus au tournant. Par les supporters bien-sûr, mais également par la direction qatarie du club. Ainsi, dans les colonnes de La Dépêche du Midi, un proche de l’institution qatarienne du PSG affirme que « pour l’image du club, cette affiche est capitale ». Histoire de mettre la pression sur Thomas Tuchel…

« Il a été choisi par l’émir du Qatar et il est donc un peu protégé. Leonardo avait plutôt dans l’idée de vite s’en séparer. Doha lui a fait comprendre qu’il allait devoir faire avec Thomas jusqu’à la fin de la saison. Sauf exploit en Ligue des champions, à savoir un dernier carré a minima. Et encore, une demie pourrait juste lui permettre de partir proprement. Pour lui, Madrid sera déjà important » rajoute un proche du club. Autant dire que la pression est maximale sur Thomas Tuchel, jusqu’ici protégé par la direction qatarie du Paris Saint-Germain. Mais dont le crédit ne sera pas illimité, alors que le Paris Saint-Germain stagne depuis des années en Ligue des Champions. Thomas Tuchel a tout intérêt à faire passer un cap au club s’il ne veut pas prendre la porte cet été…